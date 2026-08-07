US-Börsen schließen nach Arbeitsmarktbericht im Plus

Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte.

Der Leitindex Dow Jones legte am Freitag um 0,28 Prozent auf 54.036,93 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,96 Prozent an. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,62 Prozent auf 7.757,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq-100 ging es um 1,19 Prozent auf 29.722,30 Punkte nach oben.

"Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Angesichts dessen sehen wir uns in unserer Außenseitermeinung, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."

Im Blick standen zudem die Entwicklungen im Nahen Osten. Der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen droht eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormuz bevorstehen könnte.

Dem Nasdaq-100 verhalfen deutliche Gewinne bei den Aktien von Microchip Technology, Airbnb und SpaceX auf die Sprünge. So schnellten die Anteilscheine von Airbnb an der Index-Spitze um 17,4 Prozent in die Höhe. Der Betreiber einer Unterkünfte-Plattform hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben.

Die Papiere von Microchip Technology zogen um fast 14 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen hatte für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und einen Ausblick gegeben, der gut ankam.

Mit einem Plus von fast 16 Prozent blieben die Aktien von SpaceX auf Erholungskurs. Argus Research hatte die Anteilscheine zum Kauf empfohlen. Die Analysten schrieben, sie seien von der "schnellen Amortisation" der Investitionen des Unternehmens in die KI-Infrastruktur beeindruckt.

Anleger von Cloudflare freuten sich über einen Kursgewinn von 5,6 Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen hatte mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen übertroffen und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben.

Unter den im S&P-500 gelisteten Papieren fielen Resmed um mehr als fünf Prozent. Der Hersteller von Beatmungsgeräten war mit seiner bereinigte Bruttomarge und dem bereinigten Betriebsergebnis im vierten Geschäftsquartal hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Analysten wiesen zudem auf Schwächen im Amerika-Geschäft hin.

Am Index-Ende sackten die Anteilscheine von Trade Desk um gut ein Fünftel ab. Das Werbetechnologieunternehmen hatte mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal enttäuscht.