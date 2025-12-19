US-Börsen legen im Frühhandel zu, Dow Jones gewinnt 0,5 %

Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht weit weg. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,5 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 6.820 Punkte. Der Nasdaq Composite, der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte weiter auf. Er stieg um 1,0 Prozent auf 23.240 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf leicht zugelegt.

Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise wieder ins Straucheln gekommen. Zwar konnte der US-Sportartikelkonzern im abgelaufenen Quartal insgesamt mehr Geschäft vorweisen als von Experten gedacht. An entscheidenden Stellen hapert es aber weiterhin, im wichtigen Riesenmarkt China etwa oder bei der Marke Converse. Die Aktie sackte im frühen US-Handel um zehn Prozent ab und markierte damit mit Abstand den letzten Platz im Dow.

Für die Papiere von Fedex ging es um 1,4 Prozent abwärts. Der Logistikkonzern korrigierte zwar seine Ziele für das Geschäftsjahr nach oben, jedoch in geringerem Umfang als die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals. Fedex hat zudem mit erheblichen Kostenbelastungen zu kämpfen, darunter die Stilllegung seiner MD-11-Frachtflugzeuge.

Die Anteilsscheine von Oracle profitierten vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie und stiegen um 6,5 Prozent. Ein Händler begründete den Anstieg mit Medienberichten, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören.

Spitzenreiter im Dow Jones ist die Nvidia-Aktie mit eine Kursplus von 3,6 Prozent. Dahinter stiegen die Boeing-Papiere um 2,7 Prozent und Caterpillar bauten am 3. Platz ein Plus von 2,6 Prozent.