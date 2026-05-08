US-Börsen im Plus - Neue Rekorde für S&P-500 und Nasdaq

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 49.712 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,6 Prozent auf 7.382 Zähler zu. Für den Nasdaq Composite ging es um 1,1 Prozent auf 26.081 Punkte aufwärts. Dies deutet für den technologielastigen Auswahlindex auf ein Wochenplus von fast vier Prozent hin.

Das Thema im Iran-Krieg ist am Freitag die wieder wackelnde Waffenruhe. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormuz hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Das iranische Militär warf dann den USA vor, die ohnehin fragile Waffenruhe verletzt zu haben. Kurz darauf meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Abwehr neuer iranischer Angriffe.

Anleger machen sich am Freitag aber dennoch weiter Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts und setzen wie zuletzt vor allem auf US-Technologiewerte. Eckhard Schulte von MainSky Asset Management sieht in diesen eine "Gewinnmaschine" getrieben von der weiter gehenden "KI-Revolution". Während Halbleiter auf allen Ebenen knapp seien, würden Software-Werte wegen möglicher KI-Störeinflüsse von Anlegern gemieden.

Viele Aktien aus dem Chipsektor bleiben vor diesem Hintergrund begehrt. Nachdem die Titel von Microchip Technology in dieser Woche über 100 Dollar ein Rekordniveau erreichten, legten sie weitere 1,4 Prozent zu. Analyst James Schneider von der US-Bank Goldman Sachs attestierte dem Halbleiterunternehmen starke Quartalszahlen und einen positiven Ausblick.

Besonders positiv auffällig waren die Aktien von Akamai Technologies mit einem Kurssprung um 20 Prozent. Der Cloud-Computing-Dienstleister hatte seine diesjährige Gewinnzielspanne nach oben hin eingegrenzt. Außerdem wurde ein Großauftrag im Bereich der Cloud-Infrastrukturen eingefädelt.

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Software-Bereich von Cloudflare und The Trade Desk, deren Kurse um 19 bzw. sieben Prozent absackten. Das auf Sicherheitsdienste spezialisierte Unternehmen Cloudflare enttäuschte mit dem Umsatzausblick und sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufmerksamkeit. Der Werbemarktdienstleister The Trade Desk enttäuschte auch mit Zahlen und Ausblick.

Ein Abschlag von mehr neun Prozent verzeichneten Expedia. Analyst John Colantuoni von Jefferies Research verwies auf eine enttäuschende Buchungsprognose des Online-Reiseportals für das zweite Quartal. Richard Clarke von Bernstein schrieb mit Blick auf bestätigte Jahresziele, dass diese nach dem guten ersten Quartal eine schwächere zweite Jahreshälfte implizierten.