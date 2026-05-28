US-Börsen schließen am Donnerstag mit neuen Rekorden

Rückenwind gab es von Entwicklungen im Iran-Konflikt. Unterhändler der USA und des Iran haben sich US-Kreisen zufolge auf einen Rahmen für weitere Verhandlungen verständigt, die Zustimmung von US-Präsident Donald Trump steht allerdings noch aus. Die vorläufige Einigung sieht eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage vor.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten fielen uneinheitlich aus. So legten die Auftragseingänge für langlebige Güter im April stärker als erwartet zu. Die Einkommen der privaten Haushalte stagnierten lediglich, während Ökonomen einen Anstieg erwartet hatten. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft zudem etwas schwächer gewachsen als erwartet.

Ansonsten spielte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter eine wichtige Rolle am Markt, unter anderem nach den Geschäftszahlen von Snowflake und Salesforce. Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, sprach mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der "Geschichte der zwei großen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil". Dies zeigte sich auch bei den Aktienkursen: Während Snowflake um über ein Drittel nach oben schnellten, gaben Salesforce um 0,8 Prozent nach.

"Die Bilanzen bestätigen unsere Einschätzung, dass sich die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz zuerst und am deutlichsten im Bereich Daten-Infrastruktur zeigt", so Thill. Seine Kollegin Gabriela Borges von der Bank Goldman Sachs hält Snowflake für gut positioniert, sich ein großes Stück vom Kuchen der KI-bedingten Nachfrage nach Cloud-Diensten abzuschneiden.

Unter den größten Gewinnern im Dow zogen die Anteilscheine von Microsoft um 3,5 Prozent an. Laut einem Bericht des Tech- und Wirtschaftsmagazins "The Information", der sich auf eine nicht namentlich genannte Person beruft, wird der Software-Konzern nächste Woche auf seiner jährlichen Entwickler-Konferenz eine Reihe neuer KI-Modelle vorstellen.

Im Fokus standen auch die Aktien der Drohnenhersteller Kratos, Red Cat und Unusual Machines mit Kursgewinnen zwischen 14 und 57 Prozent. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" befindet sich die US-Regierung in Verhandlungen mit Unternehmen des strategisch wichtigen Sektors über staatliche Finanzhilfen. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde die Bedeutung von Drohnen deutlich. Zuletzt hatte der Iran-Krieg dies untermauert.