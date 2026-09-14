US-Börsen im Frühhandel tiefer - Technologiewerte schwach

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn büßte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Composite 0,74 Prozent auf 26.135 Punkte ein. Hier gerieten vor allem die Titel der für KI entscheidenden Halbleiterbranche unter massiven Verkaufsdruck. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank indes nur um 0,25 Prozent auf 52.442 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7.617 Punkte bergab. Damit erwies sich die deutliche Kurserholung vom Freitag als Strohfeuer.

Skeptisch zum Thema KI äußerten sich ausgerechnet prominente Branchenvertreter. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken sei er besorgt, dass ein KI-Schwarm in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden US-Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet etwa Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.

Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der KI-Technologie hatten sich bereits in Asien negativ auf die Kurse ausgewirkt. Der technologielastige südkoreanische Kospi war abgesackt. Auch in Europa machten die Anleger eher einen Bogen um Technologietitel.

Unter den Einzelwerten gerieten primär Aktien von Halbleiterkonzernen wie Nvidia, Micron, Intel oder Marvell Technology unter Druck. Sie wiesen im frühen US-Handel Kursverluste im Größenbereich von 3,2 bis 5,8 Prozent auf.

Experte Timothy Arcuri von der Bank UBS sprach von einem "neuen, erheblichen Risikofaktor", der in der Chipbranche die Aussichten trübe. Er glaubt zwar nicht an das Argument, dass es zu einer massiven, fundamentalen Verlangsamung der Bewegung kommen wird. Führende KI-Labore hätten schließlich erst kürzlich weitreichende neue Infrastruktur-Investitionen auf den Weg gebracht. Um die Erwartungen zu erfüllen, müsse man aber "von einem ausgesprochen positiven Szenario für den Infrastrukturausbau ausgehen".

Von den Sorgen wegen des Tempos der KI-Entwicklungen profitierten hingegen die Anteilsscheine von Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Damit gewannen die Aktien von Okta, Palo Alto und Crowdstrik zwischen zehn und zwölf Prozent.