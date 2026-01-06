US-Börsen im Frühhandel mit leichten Gewinnen

Der Dow hatte sich am Vortag mit seinem Rekord positiv abgehoben, was nach dem Angriff der USA auf Venezuela unter anderem mit hochspringenden Aktien aus dem Ölsektor begründet wurde. Politisch rücken nun US-Ansprüche auf die Kontrolle über Grönland in den Mittelpunkt. Die europäischen Länder stellen sich hinter das Land, das zum Königreich Dänemark gehört, aber autonom ist.

Joshua Stone von der UBS sieht nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro die Chance, dass sich für Ölunternehmen, die in Venezuela vertreten sind, mittelfristig ein neues Wachstumsfeld ergibt. Am Dienstag notierten die Chevron-Aktien jedoch mit einem Minus von 1,2 Prozent, nach Gewinnen von mehr als fünf Prozent am Vortag.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem angehobenen Umsatzausblick auf das dritte Quartal für eine positive Schlagzeile. Die Titel des Halbleiterherstellers kletterten um 7,3 Prozent. Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass dies nur vier Wochen nach einer bereits erfolgten Zielerhöhung passiere. Er ist davon überzeugt, dass die Firma von einem Nachschubzyklus profitieren wird, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten mit plus 1,6 Prozent. Sie waren damit der beste unter den sieben bedeutendsten US-Technologiewerten.

Staar Surgical rasselten 12,5 Prozent abwärts. Der Schweizer Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen nicht übernehmen. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar war letztendlich zu groß. Nach mehrmaligem Verschieben hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer außerordentlichen Generalversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits im Vorfeld der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist.

Wegen Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Titel des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea zogen um 6,8 Prozent an, nachdem sie vom Analysehaus Evercore ISI in Erwartung eines beschleunigten Zyklus empfohlen wurden. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird unterdessen JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick, dessen Papiere sich um 6,5 Prozent verteuerten.