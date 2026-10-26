Der technologielastige Leitindex Nasdaq-100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,82 Prozent auf 26.169,38 Einheiten hinauf.

Während der marktbreite S&P-500 auch um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, zeigte sich der Dow Jones etwas ruhiger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu.

Unter den KI-Werten fielen die Titel von Nvidia mit einem Anstieg um 2,4 Prozent auf, aber auch in der Breite waren Chipwerte wie Intel, Broadcom und Micron mit klaren Kursgewinnen eine Stütze für die Nasdaq-Börse.

In der Gruppe der sieben größten Tech-Riesen war das Bild wenige Tage vor den Zahlenvorlagen bei Alphabet, Amazon und Microsoft durchwachsen. Die Gruppe wurde angeführt von den Tesla-Aktien, die getrieben von der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX um 5,2 Prozent anzogen. Verstärkt wurde dies von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays.

Experten gehen davon aus, dass solch eine Fusion unter dem Dach von SpaceX passieren wird. Der Barclays-Analyst Dan Levy glaubt, dass dafür ein deutlicher Bewertungsaufschlag notwendig werden würde. Laut dem Experten Edison Yu von der Deutschen Bank sind die Tesla-Aktien daher eine Wette auf eine notwendige Prämie, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen.

Für Gesprächsstoff im KI-Bereich sorgten auch neue Details zu den Milliardenplänen von Meta. Die Aktie verlor 1,9 Prozent, nachdem das Social-Media-Unternehmen angekündigt hatte, für KI-Investitionen bis zu 95 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien einnehmen zu wollen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb der RBC-Experte Brad Erickson am Montag.

Schlechte Stimmung herrschte im Telekom-Sektor. Bei Verizon ging es um 3,5 Prozent bergab, obwohl nach einem guten Quartalsbericht die Ziele für das Gesamtjahr angehoben wurden. Am Markt hieß es, die Branche leide weiter unter der Sorge vor neuer Konkurrenz durch den Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Die Titel von Charter Communications büßten sogar fast sechs Prozent ein.

Bei Surgery Partners sprang der Kurs um fast die Hälfte nach oben, nachdem bekannt wurde, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health ein Angebot für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen abgab.