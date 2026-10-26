Darüber hinaus verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Oktober überraschend erneut: Das von dem Münchner Forschungsinstitut Ifo berechnete Geschäftsklima legte entgegen der erwarteten Stagnation den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Stand seit Frühjahr 2023.

Im Blick blieb zudem Frankreich mit seiner angespannten Haushaltslage und Massenprotesten. Marktbeobachter Altmann zeigte sich überrascht davon, dass die US-Ratingagentur Moody's das Kreditrating für das Land unverändert gelassen hatte. Denn immerhin sei der Ausblick für die französische Kreditwürdigkeit bereits seit einem Jahr negativ.

Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,79 Prozent auf 6.116,23 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 0,91 Prozent fester bei 25.410,84 Zählern. Außerhalb der Eurozone stieg der FTSE-100 um 0,72 Prozent auf 10.767,33 Einheiten.

Gesucht waren zum Wochenbeginn Autowerte, die damit ihre schwache Performance vom Freitag wettmachten. So gehörten die Aktien von Stellantis und Renault mit Kursgewinnen von 3,9 beziehungsweise 1,1 Prozent zu den Top-Werten in Europa. Auch Anteilsscheine von Rüstungsunternehmen stiegen, darunter Rolls-Royce (plus sechs Prozent) und Babcock (plus 6,4 Prozent).

Unter den Einzelwerten sprangen Computacenter in London um über 13 Prozent hinauf. Das Unternehmen hatte zuvor seinen Gewinnausblick auf 2026 nach oben geschraubt.

Die Titel von Telefonica brachen indes um 6,4 Prozent ein. Die US-Bank JPMorgan hatte die Aktien des spanischen Telekom-Riesen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 3,70 auf 3,20 Euro reduziert.

Die Bayer-Aktien steigerten sich wiederum in Frankfurt um 3,6 Prozent. Händler verwiesen auf gute Daten einer Phase-III-Studie. Diese hätten gezeigt, dass das Prostatakrebsmittel Nubeqa das Risiko für Metastasen und die Mortalität beeindruckend senke, und bedeuteten einen überraschend frühen weiteren Wachstumstreiber für das Blockbuster-Medikament. Zudem darf Bayer nun auf dem wichtigen chinesischen Markt den Blutgerinnungshemmer Asundexian zur Vorbeugung sekundärer Schlaganfälle verkaufen.