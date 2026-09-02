US-Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft geht zurück

Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 47.000 Stellen erwartet. Im Juli war die Beschäftigtenzahl noch um revidierte 46.000 (zunächst 44.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, der auf anonymisierten wöchentlichen Lohnabrechnungsdaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des Privatsektors in den USA basiert.

In den Bereichen Industrie, freiberufliche Dienstleistungen und Information wurden Arbeitsplätze abgebaut. Demgegenüber verzeichneten das Bildungs- und Gesundheitswesen, das Bau- sowie das Gastgewerbe und die Freizeitbranche solide Einstellungszahlen.

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt bisher auch für den Arbeitsmarkt, obwohl die Zahl der Beschäftigten laut dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung im Juli überraschend gesunken war. Der Bericht der Regierung für August wird an diesem Freitag veröffentlicht.