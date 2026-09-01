USA: Industriestimmung trübt sich unerwartet deutlich ein

Der Indikator für neue Aufträge gab besonders deutlich nach. Aber auch der Beschäftigungsindikator sank. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Der Wert für die bezahlten Preise blieb stabil.

Die Zahlen dürften die Leitzinserhöhungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed nach Einschätzung von Helaba-Ökonom Ulrich Wort kaum dämpfen. "Zuletzt haben steigende Energiepreise und erhöhte Inflationssorgen die Zinsfantasie angeregt", heißt es in einem Kommentar. "Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September liegt derzeit bei etwa 67 Prozent."