Wiener Börse leichter im Verlauf - ATX verliert 0,15 Prozent

Der Höhenflug der Ölpreise belastet unverändert international die Anlegerstimmung. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt und Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation schüren.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Der Energieversorger EVN steigt mit der Übernahme der BayWa Mobility Charging in den deutschen Markt für Schnellladeinfrastruktur ein. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die übernommene Gesellschaft betreibt derzeit 30 Standorte mit 170 Schnellladepunkten in Deutschland, vor allem in Bayern. Bis 2027 soll das Netz auf 54 Standorte mit insgesamt 306 Ladepunkten wachsen. Die EVN-Papiere tendierten mit minus 0,9 Prozent.

Die schwergewichteten Banken fanden noch keine gemeinsame Richtung. Die Aktionäre der BAWAG und der Erste Group konnten ein Plus von 0,6 bzw. 0,8 Prozent verbuchen, während sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 0,6 Prozent verbilligten.

Unter den weiteren Schwergewichten fielen die Andritz-Anteilsscheine um 2,3 Prozent. voestalpine schwächten sich um 1,6 Prozent und Wienerberger bauten ein Minus von 0,7 Prozent.