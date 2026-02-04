US-Beschäftigung in der Privatwirtschaft enttäuscht

Im Dezember war die Beschäftigtenzahl deutlicher gestiegen, allerdings nicht so stark wie zuvor gemeldet. ADP revidierte den Anstieg auf noch 37.000 von zuvor 41.000.

"Während wir in den letzten drei Jahren einen kontinuierlichen und dramatischen Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen beobachtet haben, blieb das Lohnwachstum stabil", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.