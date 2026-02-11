US-Arbeitsmarkt belebt sich im Jänner kräftig

© APA/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Arbeitsmarkt hat sich zu Jahresbeginn weit stärker als erwartet belebt. Im Jänner kamen 130.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Mittwoch vorgelegten Bericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten nur einen Stellenzuwachs von 70.000 Stellen erwartet, nach revidiert 48.000 im Dezember. Die Arbeitslosenquote sank im Jänner überraschend auf 4,3 Prozent, nach 4,4 Prozent im Dezember.

von APA Teilen