US-Arbeitslosenquote sinkt etwas im Dezember

©APA/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY
In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war.
von
Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Dezember zudem weiter gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 50.000 Stellen hinzu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 70.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der November-Wert von einem Anstieg um ursprünglich 64.000 auf 56.000 nach unten revidiert.
ARLINGTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY