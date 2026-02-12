Abo

Unilever enttäuscht mit Ausblick

Neues Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe angekündigt
Der britische Konsumgüterkonzern Unilever hat wegen schlechter Geschäfte in den USA und Europa seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr gedämpft. Der Umsatz werde voraussichtlich am unteren Ende der mittelfristigen Zielspanne von vier bis sechs Prozent zulegen, teilte der Hersteller von Dove-Seife und Knorr-Packerlsuppen mit. Die Aktie gab um über drei Prozent nach.

Gleichzeitig kündigte Unilever jedoch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Mrd. Euro an und stellte eine leichte Verbesserung der Gewinnmarge in Aussicht. Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen. Der bereinigte Umsatz wuchs um 4,2 Prozent, Analysten hatten mit 3,9 Prozent gerechnet.

Getragen wurde das Wachstum von den Schwellenländern wie Indien, Indonesien und China. In Nordamerika schwächte sich das Wachstum jedoch auf 2,8 Prozent ab, in Europa legte der Umsatz nur um 0,1 Prozent zu. Konzernchef Fernando Fernandez, der seit März 2025 im Amt ist, steht unter Druck zu beweisen, dass seine Strategie aufgeht. Er setzt verstärkt auf die Bereiche Körperpflege und Schönheit, nachdem sich der Konzern im Dezember von seiner Eis-Sparte um die Marke Magnum getrennt hatte.

