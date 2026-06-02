EU-Parlament ebnet Weg für Ende von US-Strafzöllen

Das Einverständnis des Parlaments gilt nach dem Votum im Ausschuss aber als sehr wahrscheinlich. Mit dem Schritt soll ein Wiederaufflammen des transatlantischen Zollkonflikts verhindert werden. Die EU und die USA unter dem US-Präsidenten Donald Trump hatten sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen. Auslöser waren US-Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte, worauf die EU mit Zöllen auf US-Produkte wie Whiskey und Motorräder reagierte. Die Einigung aus dem vergangenen Jahr soll diesen Streit nun endgültig beilegen.