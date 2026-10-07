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Umbau im A1-Vorstand - Kantauer-Gansch wird Vize-CEO

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Kantauer-Gansch übernimmt Großkunden-Geschäft
 © HARALD SCHNEIDER, Themenbild, Apa
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Nach dem angekündigten Wechsel von A1-Telekom-Austria-Vize-Chef Thomas Arnoldner zur Staatsholding ÖBAG stellt sich der Vorstand des Telekomkonzerns ab Februar 2027 neu auf. Natascha Kantauer-Gansch, bisher als Vorständin für das Privatkundengeschäft (CCO Consumer) verantwortlich, rückt als stellvertretende CEO nach und übernimmt zudem die Verantwortung für das Großkunden-Geschäft, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

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Christian Schubert übernimmt dann die Funktion des CCO Consumer. Schubert war bisher Director Strategy & Value Proposition im Privatkunden-Bereich. Martin Resel, der aktuell als Chief Commercial Officer (CCO) Enterprise das Großkunden-Geschäft innehat, verlässt das Unternehmen mit Ende Jänner 2027. A1-CEO ist Jiří Dvorjančanský.

Ein neuer Finanzvorstand wurde noch nicht verkündet. Die bisherige CFO Sonja Wallner wird das Unternehmen mit Mai 2027 verlassen, wie bereits im September bekannt wurde.

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