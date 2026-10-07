Christian Schubert übernimmt dann die Funktion des CCO Consumer. Schubert war bisher Director Strategy & Value Proposition im Privatkunden-Bereich. Martin Resel, der aktuell als Chief Commercial Officer (CCO) Enterprise das Großkunden-Geschäft innehat, verlässt das Unternehmen mit Ende Jänner 2027. A1-CEO ist Jiří Dvorjančanský.

Ein neuer Finanzvorstand wurde noch nicht verkündet. Die bisherige CFO Sonja Wallner wird das Unternehmen mit Mai 2027 verlassen, wie bereits im September bekannt wurde.