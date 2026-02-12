Umbau der Stahlsparte belastet Thyssenkrupp

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Dem deutschen Industriekonzern Thyssenkrupp machen die hohen Kosten für den Umbau der Stahlsparte immer mehr zu schaffen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) habe der Konzern insgesamt nach Anteilen Dritter einen Nettoverlust von 353 Millionen Euro eingefahren nach minus 51 Millionen vor Jahresfrist, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Hauptgrund seien Restrukturierungskosten im Stahlgeschäft in Höhe von 401 Millionen Euro gewesen.

