Übernahme von Vodafone Italia drückt Swisscom-Gewinn

Die Übernahme von Vodafone Italia hat dem Schweizer Telekomkonzern Swisscom in den ersten neun Monaten einen kräftigen Umsatzsprung beschert, zugleich aber den Gewinn gedrückt. Der Umsatz sei um 36,9 Prozent auf 11,18 Milliarden Franken (12,01 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Reingewinn sank jedoch wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Akquisition um 23 Prozent auf 988 Millionen Franken.
Auf vergleichbarer Pro-Forma-Basis, bei der die italienische Tochter bereits seit Anfang 2024 berücksichtigt wird, ging der Umsatz um 2,1 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte Swisscom den Ausblick und stellte eine Erhöhung der Dividende von 22 auf 26 Franken je Aktie in Aussicht.