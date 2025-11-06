Übernahme von Vodafone Italia drückt Swisscom-Gewinn

© APA/APA/AFP/ARND WIEGMANN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Übernahme von Vodafone Italia hat dem Schweizer Telekomkonzern Swisscom in den ersten neun Monaten einen kräftigen Umsatzsprung beschert, zugleich aber den Gewinn gedrückt. Der Umsatz sei um 36,9 Prozent auf 11,18 Milliarden Franken (12,01 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Reingewinn sank jedoch wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Akquisition um 23 Prozent auf 988 Millionen Franken.

