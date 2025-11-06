ArcelorMittal sieht Anzeichen für Stabilisierung

"Wir sehen Anzeichen einer Stabilisierung und sind optimistisch für die Geschäftsaussichten im Jahr 2026", erklärte Vorstandschef Aditya Mittal. Dann werde die Branche von einer unterstützenden Industriepolitik in wichtigen Märkten profitieren. So will die EU mit Einfuhrkontingenten und höheren Zöllen billigere Stahlimporte aus Asien eindämmen. Die Nachfrage sei im abgelaufenen Quartal jedoch schwach geblieben, teilte ArcelorMittal mit. Es gebe keine Anzeichen für eine Wiederauffüllung der Lager, die Kunden hielten sich zurück.