ArcelorMittal sieht Anzeichen für Stabilisierung

Der weltweit zweitgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal hat im dritten Quartal einen Gewinn auf Höhe der Markterwartungen verbucht und sich optimistisch für das Jahr 2026 gezeigt. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen wies am Donnerstag einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,51 Milliarden Dollar aus (1,31 Mrd. Euro), der leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,58 Milliarden Dollar und im Rahmen der Analystenerwartungen lag.
"Wir sehen Anzeichen einer Stabilisierung und sind optimistisch für die Geschäftsaussichten im Jahr 2026", erklärte Vorstandschef Aditya Mittal. Dann werde die Branche von einer unterstützenden Industriepolitik in wichtigen Märkten profitieren. So will die EU mit Einfuhrkontingenten und höheren Zöllen billigere Stahlimporte aus Asien eindämmen. Die Nachfrage sei im abgelaufenen Quartal jedoch schwach geblieben, teilte ArcelorMittal mit. Es gebe keine Anzeichen für eine Wiederauffüllung der Lager, die Kunden hielten sich zurück.