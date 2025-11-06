Rüstungsboom schickt Rheinmetall auf Rekordkurs

Der Auftragsbestand erreichte nun eine Höhe von insgesamt rund 64 Milliarden Euro. Allein im zivilen Geschäft für die Autoindustrie läuft es nicht rund, dort sanken Umsatz und Gewinn erneut. Doch dieses hat der Düsseldorfer Dax-Konzern zum Verkauf gestellt.

"Wir haben uns kraftvoll entwickelt und sind mit solidem Wachstum auf gutem Kurs zur Erreichung unserer anspruchsvollen Jahresziele", sagte Konzernchef Armin Papperger. Die Weichen für ein starkes viertes Quartal seien gestellt. Er rechne in den kommenden Monaten mit Großaufträgen der Bundeswehr.

Der russische Überfall auf die Ukraine hatte für die westliche Rüstungsindustrie die Wende gebracht. Die Branche wird dringend für die Aufrüstung der Streitkräfte gebraucht.