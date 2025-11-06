Versicherer Zurich wächst weiter - starke Kapitalausstattung

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance Group ist weiter auf Wachstumskurs. Im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Bruttoprämieneinnahmen von Jänner bis September gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar (33,9 Mrd. Euro), wie Zurich am Donnerstag mitteilte. In der Lebensversicherung nahmen die Neugeschäftsprämien um 16 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar zu.

