Air France-KLM: Solides Wachstum in herausforderndem Umfeld

Die Marge verharrte auf Vorjahresniveau mit 13,1 Prozent. Die Airline-Gruppe habe einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt, erklärte Konzernchef Ben Smith. "Wir haben ein solides Umsatzwachstum und eine stabile operative Marge beibehalten."

Belastet wurde das Ergebnis des Lufthansa-Konkurrenten durch eine schwächere Nachfrage nach günstigeren Economy-Tickets auf Strecken in die USA. Zudem schlugen bei der niederländischen Tochter KLM kostspielige Tarifkonflikte im September sowie höhere Wartungskosten zu Buche.