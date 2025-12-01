TV-Sendergruppe RTL will 800 bis 1.000 Stellen abbauen

Die TV-Sendergruppe RTL plant einen größeren Stellenabbau in Deutschland. Das zum Medienkonzern Bertelsmann gehörende Unternehmen wolle zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen, berichtete das Magazin "Wirtschaftswoche". Dies beträfe die gesamte Sendergruppe, zu der neben RTL auch Sender wie Vox und n-tv sowie der Streamingdienst RTL+ gehören. Die Sender leiden seit Jahren unter dem schwachen Werbemarkt und der Konkurrenz durch Streamingdienste wie Netflix.

