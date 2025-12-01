Britische Industriestimmung auf Höchststand seit 14 Monaten

Der Indikator liegt damit wieder über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. Zuletzt war der Indikator im September 2024 über dieser Marke gelegen.

"Die Zahlen sind besonders ermutigend, da diese Verbesserung trotz der erhöhten Unsicherheit im November im Vorfeld des Herbsthaushaltsplans erzielt wurde", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Haushalts durch das Finanzministerium sollte die Unsicherheit sinken und den Indikator im Dezember stützen.