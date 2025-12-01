Eurozone: Industriestimmung stärker als erwartet eingetrübt

© APA/APA/AFP/ANGELA WEISS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,6 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni.

