Versicherer-Fusion von Baloise und Helvetia auf Zielgeraden

Die Schweizer Versicherer Baloise und Helvetia haben für ihren milliardenschweren Zusammenschluss grünes Licht von den Behörden erhalten. Der Vollzug der im April angekündigten Transaktion erfolge wie geplant am 5. Dezember, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.
Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien an der Schweizer Börse SIX sei der 5. Dezember. Die Papiere sollen am 8. Dezember von der Börse genommen werden. Am selben Tag werden die neuen Aktien der Helvetia Baloise Holding erstmals gehandelt.