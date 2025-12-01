Tesla-Absatz in vielen Ländern um die Hälfte eingebrochen

Die Verkaufszahlen des US-Autobauers Tesla sind in vielen Ländern Europas eingebrochen. In Frankreich, Schweden und Dänemark brach der Absatz um rund die Hälfte ein, geht aus Daten vom Montag hervor. Auch die Markteinführung einer überarbeiteten Version des Bestsellers Model Y sowie eine günstigere Einstiegsvariante des Model Y konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Analysten verweisen auf die steigende Konkurrenz und eine als veraltet angesehene Modellpalette von Tesla.
von
Norwegen setzt sich allerdings vom allgemeinen Absatzrückgang ab. In dem Land wurden mehr als 6.000 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen, das sind fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Der bisherige Jahresrekord ist damit bereits nach elf Monaten gebrochen. In Norwegen werden inzwischen kaum noch Verbrennerfahrzeuge neu zugelassen, Elektroautos kommen bei den gesamten Fahrzeugzulassungen auf einen Anteil von deutlich über 90 Prozent.
SHANGHAI - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL