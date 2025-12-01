Tesla-Absatz in vielen Ländern um die Hälfte eingebrochen

Norwegen setzt sich allerdings vom allgemeinen Absatzrückgang ab. In dem Land wurden mehr als 6.000 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen, das sind fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Der bisherige Jahresrekord ist damit bereits nach elf Monaten gebrochen. In Norwegen werden inzwischen kaum noch Verbrennerfahrzeuge neu zugelassen, Elektroautos kommen bei den gesamten Fahrzeugzulassungen auf einen Anteil von deutlich über 90 Prozent.