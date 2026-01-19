Abo

Tschechischer Rüstungskonzern CSG steht kurz vor Börsengang

Laut Bloomberg könnte das Unternehmen mit 25 Mrd. Euro bewertet werden
 © APA/dpa/Arne Dedert
©APA/dpa/Arne Dedert
Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) plant Insidern zufolge bereits für diesen Freitag sein Debüt an der Börse in Amsterdam. Die Bücher zur Zeichnung der Aktien könnten am Dienstag geöffnet und am Donnerstag geschlossen werden, sagte eine mit der Transaktion vertraute Person. CSG lehnte eine Stellungnahme zum Zeitplan ab.

CSG hatte in der vorigen Woche mitgeteilt, das Angebot werde aus neuen Aktien im Wert von 750 Millionen Euro sowie einer noch unbestimmten Zahl von bestehenden Papieren bestehen. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, das Emissionsvolumen könnte insgesamt drei Milliarden Euro übersteigen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnte das Unternehmen bei dem IPO mit rund 25 Milliarden Euro bewertet werden. Der Konzern hat sich nach eigenen Angaben bereits Zusagen von Ankerinvestoren wie BlackRock und dem Staatsfonds von Katar über insgesamt 900 Millionen Euro gesichert.

Ein Börsengang zum Ende der Woche wäre ungewöhnlich schnell, da die meisten Börsengänge drei bis vier Wochen Vorlauf benötigen. CSG profitiert wie die gesamte Branche von der weltweiten Aufrüstung infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Aktien europäischer Rüstungskonzerne notieren auf Rekordniveaus. CSG stellt unter anderem Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie her. Es könnte der größte Börsengang in Amsterdam seit dem Debüt des Paketdienstleisters InPost im Jahr 2021 werden.

FRANKFURT/MAIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/dpa/Arne Dedert

