Toyota bleibt weltgrößter Autobauer

Wachstumstreiber für Toyota waren vor allem die USA und der Heimatmarkt Japan, die zusammen mehr als 40 Prozent der Verkäufe der Muttergesellschaft ausmachten. Die Kernmarken Toyota und Lexus legten weltweit um 3,7 Prozent auf den Rekordwert von 10,5 Millionen Einheiten zu, wobei der Konzern besonders von der starken Nachfrage nach Hybridfahrzeugen in den USA profitierte.

Die Exporte von Japan in die Vereinigten Staaten kletterten um gut 14 Prozent auf rund 615.000 Fahrzeuge. Besonders gefragt war dabei das SUV-Modell RAV4. Auch auf dem hart umkämpften chinesischen Markt verzeichnete Toyota mit einem Plus von 0,2 Prozent erstmals seit vier Jahren wieder einen Zuwachs.

Bei der Antriebstechnik zahlen sich die Hybrid-Modelle für die Japaner weiter aus. Benzin-elektrische Antriebe machten weltweit 42 Prozent des Absatzes der Kernmarke aus, während reine Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 1,9 Prozent kamen. Zum Gesamtabsatz des Konzerns zählen neben den Kernmarken auch die Kleinwagen-Tochter Daihatsu und der Lkw-Bauer Hino Motors.