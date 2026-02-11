TotalEnergies übernimmt gesamte Zeeland-Raffinerie

TotalEnergies lehnte eine Stellungnahme ab, Lukoil reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Hintergrund des Deals sind die im Oktober verhängten US-Sanktionen gegen Lukoil. Diese hatten das russische Unternehmen dazu gedrängt, den Verkauf seiner internationalen Vermögenswerte einzuleiten. Zwar fiel die Raffinerie als Minderheitsbeteiligung nicht direkt unter die Sanktionen, wie einer der beiden Insider sagte. Es habe jedoch die Sorge bestanden, dass Zulieferer womöglich nicht bereit wären, Geschäfte mit Zeeland zu machen. Ein Sprecher des niederländischen Klimaministeriums sprach von einer internen Unternehmensentscheidung, die keiner staatlichen Genehmigung bedürfe. Lukoil war 2009 für rund 725 Millionen Dollar bei der Raffinerie eingestiegen.

TotalEnergies legt am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal vor. Laut einer im vergangenen Monat veröffentlichten Handelsmitteilung erwartet das Unternehmen einen Anstieg der Gewinnmargen um 230 Prozent für seine europäischen Raffinerien. Konzernchef Patrick Pouyanne führte den Anstieg der Raffineriegewinne zuletzt auf die Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft zurück.