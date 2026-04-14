Toniebox-Hersteller will nach Rekordjahr profitabler werden

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Der deutsche Spielwarenhersteller Tonies mit seinen Hörspielboxen für Kinder blickt nach einem Rekordjahr optimistisch in die Zukunft. Der Umsatz schnellte im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro nach oben und die bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) verbesserte sich auf 8,6 Prozent.
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Als Grund nannte der Vorstand neben dem margenstarken Geschäft mit den Hörfiguren das starke Wachstum in allen Märkten, allen voran Nordamerika. Für 2026 peilt er ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf über 760 Mio. Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf neun bis elf Prozent steigen. Finanzchef Hansjörg Müller erklärte, die wachsende Zahl an verkauften Tonieboxen sei die Grundlage für wiederkehrende Umsätze mit den Figuren und dem ausgebauten digitalen Ökosystem.
LAS VEGAS - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON