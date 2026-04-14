Toniebox-Hersteller will nach Rekordjahr profitabler werden

Als Grund nannte der Vorstand neben dem margenstarken Geschäft mit den Hörfiguren das starke Wachstum in allen Märkten, allen voran Nordamerika. Für 2026 peilt er ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf über 760 Mio. Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf neun bis elf Prozent steigen. Finanzchef Hansjörg Müller erklärte, die wachsende Zahl an verkauften Tonieboxen sei die Grundlage für wiederkehrende Umsätze mit den Figuren und dem ausgebauten digitalen Ökosystem.