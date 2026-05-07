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Eurozone: Einzelhandel-Umsätze sinken weniger als erwartet

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Erlöse sinken im März im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent
 © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Apa
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In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im März weniger als erwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Februar waren die Umsätze laut revidierten Zahlen noch um 0,3 Prozent gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden.

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Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

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