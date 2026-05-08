Toyota enttäuscht mit Gewinnprognose

In den zwölf Monaten bis Ende März 2026 sei das operative Ergebnis wegen der Belastungen durch die US-Zölle ebenfalls um etwas mehr als ein Fünftel auf 3,8 Billionen Yen gesunken, teilte Toyota am Freitag in Tokio mit.

Experten hatten mit einem deutlich höheren Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Auch die Umsatzprognose von 51 Billionen Yen lag unter den Erwartungen der Experten. Die Aktie drehte nach Bekanntgabe der Zahlen und Ziele ins Minus und baute damit ihren Jahresverlust auf rund 12 Prozent aus.