Insider: Tech-Konzerne werben mit Investitionen um SK Hynix

Das finanzstarke Unternehmen stehe den Angeboten jedoch skeptisch gegenüber. SK Hynix befürchte, sich von einzelnen Käufern abhängig zu machen und im Gegenzug für langfristige Abnahmegarantien niedrigere Preise akzeptieren zu müssen, erklärte einer der Insider. Zudem gebe es derzeit ohnehin keine freien Kapazitäten, die für bestimmte Kunden reserviert werden könnten. SK Hynix lehnte es ab, Details zu Vertragsbedingungen zu nennen. Der Konzern teilte mit, man prüfe verschiedene strukturelle Alternativen zu herkömmlichen langfristigen Vereinbarungen.