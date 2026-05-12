Thyssenkrupp Nucera vervierfacht Auftragseingang

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Thyssenkrupp Nucera hat im zweiten Quartal dank mehrerer Großprojekte deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang habe sich auf 316 Millionen Euro nahezu vervierfacht, teilte der Dortmunder Wasserstoffspezialist am Dienstag mit. Treiber seien unter anderem der Bau einer Anlage für das spanische Unternehmen Moeve sowie ein Rekordauftrag im Bereich Chlor-Alkali im Nahen Osten gewesen. Umsatz und Ergebnis brachen dagegen wegen Sonderlasten ein.

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