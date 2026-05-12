Steigende Mieteinnahmen geben TAG Immobilien Auftrieb

Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um fast zehn Prozent auf 49,3 Mio. Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 35 Mio. Euro, nach 39 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Finanzergebnis. Dieses sei vor allem durch gestiegene, nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Währungsdifferenzen belasten worden. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern.