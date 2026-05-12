KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahrsquartal

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. KWS hatte Mitte Februar seine zuvor gesteckten Jahresziele nach unten korrigiert. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei ein positiver Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausgeklammert wird. Diese Ziele wurden am Dienstag bestätigt.