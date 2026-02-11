T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartet

Der Umsatz stieg von rund 21,9 Mrd. Dollar (18,4 Mrd. Euro) auf 24,3 Mrd. Dabei erhöht sich der Serviceumsatz um zehn Prozent auf 18,7 Mrd. Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core EBITDA) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um sieben Prozent auf 8,45 Mrd. Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn von rund 3,0 Mrd. Dollar im Vorjahr auf 2,1 Mrd. Als ein Grund führte das Unternehmen Aufwendungen für Personalmaßnahmen an.

Für das laufende Jahr erwartet der seit November amtierende Konzernchef Srini Gopalan einen bereinigten operativen Gewinn von 37,0 bis 37,5 Mrd. Dollar. 2025 wurden hier 33,9 Mrd. Dollar verbucht. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) werden nach rund 18 Mrd. Dollar im Vorjahr nun 18,0 bis 18,7 Mrd. Dollar angepeilt.