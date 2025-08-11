Strabag bestellte neuen Osteuropa-Vorstand

Der Ex-Vorstand, der 26 Jahre lang für die Strabag tätig war, scheide im gegenseitigen Einvernehmen aus und werde sich beruflich neu orientieren, hieß es dazu knapp. Glöckler stieg 2003 als Technischer Leiter im Bereich Konzessionen in Ungarn in den Konzern ein. Zuletzt habe er als Unternehmensbereichsleiter Südosteuropa mit insgesamt zwölf Ländern verantwortet.

"Péter Glöckler kennt nicht nur das Kerngeschäft der Strabag, sondern hat auch seine strategischen Fähigkeiten bei der Neustrukturierung Südosteuropas unter Beweis gestellt", erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Kerstin Gelbmann die Bestellung. "Er lebt unser Prinzip der global-lokalen Präsenz und verstärkt mit dieser Perspektive unser Vorstandsteam", ergänzte Konzernchef Stefan Kratochwill.