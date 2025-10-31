Inflation im Oktober unverändert bei 4,0 Prozent

© APA/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Teuerung in Österreich bleibt im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria mit 4,0 Prozent auf dem Niveau des Vormonats September. Im Abstand von einem Monat stieg das Preisniveau um 0,4 Prozent. Stärkster Preistreiber waren wieder die Dienstleistungen, wo die Preise im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zugelegt haben. Noch stärker verteuerte sich die Energie mit plus 9,7 Prozent, nach +8,1 Prozent im September, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

