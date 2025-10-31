Magna mit leichtem Umsatzplus - Ausblick angehoben

Im Segment "Complete Vehicles" - mit der Auftragsfertigung in Graz - gingen die Erlöse auf 1,09 Mrd. Dollar (-6 Prozent) zurück, die Stückzahl auf 14.700 (-5 Prozent). Das bereinigte EBIT stieg auf 29 Mio. Dollar. In Graz startete Magna im dritten Quartal die Fertigung des ersten von zwei E-Modellen des chinesischen Herstellers XPENG.

Den Ausblick hat Magna angehoben: Für 2025 werden nun 41,1 bis 42,1 Mrd. Dollar Umsatz und eine angepasste EBIT-Marge von 5,4 bis 5,6 Prozent erwartet. Zudem kündigte Magna ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 25,3 Mio. Aktien (rund 10 Prozent des Streubesitzes) an und will eine Quartalsdividende von 0,485 Dollar je Aktie ausschütten (Zahltag 28. November).