Mayr-Melnhof: Gewinnsprung durch Verkauf

Operativ konnte Mayr-Melnhof trotz der herausfordernden Nachfragebedingungen zulegen. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 20 Prozent auf 151,9 Mio. Euro. Vorstandschef Peter Oswald betonte den „deutlichen Ergebnisanstieg“ trotz der anhaltenden Herausforderungen. Im dritten Quartal jedoch blieb die Ertragslage verhalten, mit einem Rückgang der Erlöse auf 949,5 Mio. Euro und einem Quartalsgewinn von nur 2,2 Mio. Euro. Geplante Wartungsstillstände und der Wegfall des TANN-Beitrags belasteten das Ergebnis. Die TANN-Gruppe ist ein Hersteller von Zigaretten-Mundstückpapier (Tipping Paper) mit Sitz in Traun, den MM im Juni 2025 an Evergreen Hill Enterprise veräußert hat. Die Pharma-Verpackung legte zu.