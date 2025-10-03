Stimmung der US-Dienstleister schlechter als erwartet

Mit der jüngsten Entwicklung ist der Indexwert auf die Wachstumsschwelle von 50 Punkten zurückgefallen. Nur Werte, die oberhalb der Marke liegen, signalisieren Wachstum im Dienstleistungsbereich der größten Volkswirtschaft der Welt.

Besonders stark ist der Unterindikator für neue Aufträge eingebrochen. Hier fiel der entsprechende Indexwert von zuvor 56,0 Punkte auf nur noch 50,4 Punkte. Dagegen haben sich die Unterindikatoren für bezahlte Preise und für den Beschäftigungsaufbau etwas verbessert.