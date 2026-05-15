Stellantis schließt Joint Venture mit chinesischer Dongfeng

In dem Dongfeng-Werk in Wuhan sollen ab 2027 zwei Geländewagen der Marke Jeep mit alternativen Antrieben für den Weltmarkt hergestellt werden. Zudem sollen in dem Werk ab demselben Jahr zwei Fahrzeuge der Marke Peugeot für den chinesischen Markt vom Band laufen.

Mit dem Schritt will der französisch-italienische Autobauer nach Jahren schwacher Verkäufe und Umstrukturierungen auf dem weltgrößten Automarkt wieder Fuß fassen. Bereits auf der Automesse in Peking im April hatte Peugeot mit zwei neuen Konzeptfahrzeugen eine Produktoffensive angedeutet.