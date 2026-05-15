Freenet steigert Umsatz zum Jahresauftakt

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Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Der Umsatz stieg um etwas mehr als ein Viertel auf 761,9 Mio. Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mitteilte.

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