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Nach dem Abgang von Peter Kollmann Ende August hat der Verbund nun einen neuen Finanzvorstand gefunden. Stefan Waldner, derzeit Senior Vice President im Finanzbereich der OMV, wechselt im ersten Quartal 2027 zu dem Versorger. Der Aufsichtsrat hat Waldner für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zum CFO bestellt, es gibt eine Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre, teilte der Verbund am Montag mit.

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