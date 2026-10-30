Die Prognose signalisiert, dass die Kostensenkungen und operativen Änderungen im Rahmen des zweijährigen Sanierungsplans greifen. Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf Starbucks die Erwartungen ebenfalls: Der flächenbereinigte Umsatz wuchs weltweit um 7,2 Prozent, während Analysten nur mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Der Konzern hatte unter anderem Menüs vereinfacht und Wartezeiten verkürzt. Zudem sollen Restrukturierungen wie Entlassungen und Filialschließungen Arbeitsinvestitionen von fast 500 Millionen Dollar ausgleichen.