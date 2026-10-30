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Starbucks stellt höheren Gewinn in Aussicht

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Im vierten Quartal übertraf Starbucks die Erwartungen
 © AFP, ANGELA WEISS, Apa
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Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat dank erster Erfolge ihres Sanierungsplans eine über den Erwartungen liegende Jahresgewinnprognose veröffentlicht. Das Unternehmen aus Seattle teilte am Donnerstag mit, es rechne für das Gesamtjahr mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar. Von LSEG befragte Analysten hatten lediglich 3,14 Dollar erwartet.

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Die Prognose signalisiert, dass die Kostensenkungen und operativen Änderungen im Rahmen des zweijährigen Sanierungsplans greifen. Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf Starbucks die Erwartungen ebenfalls: Der flächenbereinigte Umsatz wuchs weltweit um 7,2 Prozent, während Analysten nur mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Der Konzern hatte unter anderem Menüs vereinfacht und Wartezeiten verkürzt. Zudem sollen Restrukturierungen wie Entlassungen und Filialschließungen Arbeitsinvestitionen von fast 500 Millionen Dollar ausgleichen.

Signs outside a Starbucks in New York City on January 14, 2025. Wall Street stocks mostly fell early January 13, 2025 as Treasury bond yields lingered at a high level while markets looked ahead to earnings and economic data releases. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

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