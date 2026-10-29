Abo

PC-Geschäft und Fabrikunglück trüben Intel-Ausblick

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Konzernerlöse stiegen um 21 Prozent
 © GETTY IMAGES NORTH AMERICA, HEATHER DIEHL, Apa
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, HEATHER DIEHL, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Trotz eines robusten Quartalsergebnisses hat Intel am Donnerstag einen verhaltenen Ausblick gegeben. Die Nachfrage nach PC-Prozessoren werde in den kommenden Monaten weiter zurückgehen, prognostizierte David Zinsner, der Finanzchef des Chipkonzerns. Darüber hinaus müsse sein Unternehmen wegen eines Unglücks in einer israelischen Fabrik Umsatzeinbußen von etwa 300 Millionen Dollar pro Quartal verkraften.

von

Das Werk Kirjat Gat stehe seit der Explosion vor zwei Wochen still, erläuterte Zinsner in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei bisher unklar, ob und wie viele der dort vorhandenen Siliziumwafer noch für die Chip-Produktion genutzt werden könnten. Davon hänge ab, wie hoch der finanzielle Schaden ausfalle. In der Fabrik werden Prozessoren für Rechenzentren hergestellt. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen getötet und eine weitere schwer verletzt.

Im PC-Geschäft rechne er für das laufende Quartal mit einem Rückgang der Nachfrage um etwa 25 Prozent, fügte Zinsner hinzu. In den vergangenen drei Monaten schrumpfte der Umsatz dieser Sparte um fünf Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Die Konzernerlöse stiegen dagegen wie erwartet um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 Dollar.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!