Das Werk Kirjat Gat stehe seit der Explosion vor zwei Wochen still, erläuterte Zinsner in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei bisher unklar, ob und wie viele der dort vorhandenen Siliziumwafer noch für die Chip-Produktion genutzt werden könnten. Davon hänge ab, wie hoch der finanzielle Schaden ausfalle. In der Fabrik werden Prozessoren für Rechenzentren hergestellt. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen getötet und eine weitere schwer verletzt.

Im PC-Geschäft rechne er für das laufende Quartal mit einem Rückgang der Nachfrage um etwa 25 Prozent, fügte Zinsner hinzu. In den vergangenen drei Monaten schrumpfte der Umsatz dieser Sparte um fünf Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Die Konzernerlöse stiegen dagegen wie erwartet um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 Dollar.