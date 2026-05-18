Anthropic informiert über Risiken für Finanzsystem

Der britische Notenbankchef Andrew Bailey habe das Treffen von Anthropic, dem Financial Stability Board (FSB), führenden Zentralbankern und Vertretern diverser Finanzministerien angeregt. Bailey führt derzeit den Vorsitz des FSB, das die Bankenaufsicht der 20 größten Industrie- und Schwellenländer koordiniert. Anthropic und das FSB waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Anthropics KI-Modell "Mythos" zeichnet sich durch verbesserte Fähigkeiten aus, Schwachstellen in Computerprogrammen aufzuspüren und auszunutzen. Es entdeckt Sicherheitslücken, die bei manuellen Prüfungen teilweise viele Jahre lang übersehen wurden. Experten zufolge können selbst Laien mithilfe dieser Software komplexe Hackerangriffe starten. Die mitunter jahrzehntealten IT-Systeme der Finanzbranche gelten als besonders anfällig für derartige Attacken.

Aus diesem Grund verzichtet Anthropic bisher auf eine Veröffentlichung von Mythos. Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Unternehmen rief stattdessen das "Project Glasswing" ins Leben. Es bietet ausgewählten Institutionen im Voraus Zugriff auf die neue Technologie, um kritische IT-Systeme vor künftigen Cyberangriffen zu schützen. US-Finanzinstitute haben bereits Zugang zu Anthropics Modell. Insidern zufolge sollen europäische und japanische Geldhäuser "Mythos" demnächst ebenfalls zu Testzwecken nutzen können. Die Europäische Zentralbank (EZB) rief die hiesigen Finanzinstitute dazu auf, bereits jetzt ihre IT-Sicherheit zu verstärken.